Artur Nogueira encerra programação do Mês de Combate ao Trabalho Infantil com premiação de estudantes

Cerimônia reconheceu redações e desenhos produzidos durante a campanha e marcou o encerramento das ações de conscientização realizadas ao longo de junho

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), promoveu, na terça-feira (30), a cerimônia de encerramento da programação do Mês de Combate ao Trabalho Infantil. O evento reuniu estudantes das escolas estaduais, representantes da rede de proteção e participantes das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para reconhecer os trabalhos desenvolvidos durante a campanha de conscientização.

Durante a cerimônia, foram premiadas as redações e os desenhos produzidos pelos participantes. As redações tiveram como tema o combate ao trabalho infantil, enquanto os desenhos tiveram como tema as formas de trabalho infantil. As produções estimularam a reflexão sobre a importância da garantia dos direitos de crianças e adolescentes e da prevenção ao trabalho infantil. Foram reconhecidos os três primeiros colocados na categoria de redação e cinco participantes na categoria de desenho.

Além dos estudantes das escolas estaduais, participaram da iniciativa integrantes das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) Casa do Caminho, IEFAN, ADRA e SASAN, além da APAE, que contou com uma categoria destinada às pessoas com deficiência. Todos os participantes receberam reconhecimento pelos trabalhos apresentados.

A cerimônia também contou com uma apresentação de capoeira, destacando o papel da educação, da cultura e do lazer na promoção do desenvolvimento de crianças e adolescentes e na prevenção ao trabalho infantil. O evento marcou o encerramento da programação desenvolvida durante o Mês de Combate ao Trabalho Infantil, em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho.