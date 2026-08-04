Artur Nogueira inicia revitalização do Balneário Municipal

Obras incluem nova iluminação, instalação de postes, revitalização dos estacionamentos e melhorias em espaços de grande circulação da população

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, em parceria com a Secretaria de Esportes, iniciou nesta terça-feira (4) a revitalização do Balneário Municipal. As melhorias contemplam o Campo Municipal, a área da Terceira Idade e a parte inferior do Balneário, oferecendo mais segurança, conforto e infraestrutura para a população.

A primeira etapa da obra consiste na instalação de uma nova iluminação no local. Nos próximos dias, também receberá novos postes de iluminação em todo o entorno, ampliando a visibilidade e proporcionando mais segurança para os frequentadores, especialmente durante a noite.

Os serviços incluem ainda a revitalização completa dos estacionamentos do Campo Municipal e da área da Terceira Idade. As melhorias também alcançarão a parte inferior do Balneário, espaço que recebe grande fluxo de pessoas no período noturno, principalmente em razão dos trailers de alimentação instalados no local.

Com a revitalização, a Prefeitura busca valorizar um dos principais espaços públicos de lazer, esporte e convivência de Artur Nogueira, garantindo uma estrutura mais adequada para moradores e visitantes.