Artur Nogueira promove palestra gratuita sobre marketing digital para pequenos negócios

Encontro acontece no dia 10 de agosto e abordará o uso de Google, WhatsApp, redes sociais e inteligência artificial para impulsionar vendas

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, promove no dia 10 de agosto, às 19h, a palestra gratuita “Marketing Digital Descomplicado para Pequenos Negócios”. A atividade será realizada na Imobiliária Olandini, localizada na Avenida Doutor Fernando Arens, nº 1001, Centro.

A palestra foi desenvolvida para empreendedores e pessoas interessadas em fortalecer a presença digital de seus negócios. Durante o encontro, os participantes aprenderão, de forma prática e acessível, como utilizar ferramentas como Google, WhatsApp, redes sociais e inteligência artificial para divulgar produtos, atrair clientes e aumentar as vendas.

A iniciativa busca apresentar estratégias simples e gratuitas que podem ser aplicadas no dia a dia, tornando o marketing digital mais acessível para pequenos empreendedores.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do formulário disponível em https://forms.office.com/r/ZR9BXpi2cR ou pelo WhatsApp do Sebrae Aqui 19 3827-9719.