Artur Nogueira realiza 3º Mutirão Emprega Já com mais de 300 vagas

Evento acontece nesta quarta (27), na Casa da Juventude; candidatos devem retirar carta de encaminhamento até terça (26) no Poupatempo

Com mais de 300 vagas, 3º Mutirão Emprega Já acontece nesta quarta

Evento terá início às 9h, na Casa da Juventude de Artur Nogueira; carta de encaminhamento pode ser retirada até esta terça (26), no Poupatempo

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, promove no nesta quarta-feira (27) a 3ª edição do Mutirão Emprega Já. Serão ofertadas mais de 300 vagas, em diferentes cargos e com variados salários.

O evento acontecerá das 9h às 14h, na Casa da Juventude, e promete reunir diversas empresas que estão em busca de novos colaboradores.

O objetivo é criar um ambiente prático e direto para que candidatos e recrutadores se conectem, agilizando o processo de contratação.

De acordo com o prefeito Lucas Sia (PL), o mutirão já se consolidou como uma ação de sucesso para impulsionar a empregabilidade no município. “Depois de duas edições muito positivas, vamos realizar mais um Mutirão Emprega Já para continuar aproximando nossos talentos das vagas de trabalho disponíveis. É uma iniciativa que já gerou oportunidades concretas para muitas pessoas e que vamos seguir fortalecendo”, ressaltou.

COMO PARTICIPAR

Para participar, os candidatos devem retirar a carta de encaminhamento no Poupatempo até esta terça-feira (26). No dia do mutirão, é necessário levar currículos atualizados e documentos pessoais.

As senhas para atendimento serão distribuídas a partir das 8h, seguindo a ordem de chegada.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, Tatiane Gibertoni, reforça a importância do preparo antecipado.

“O mutirão é uma grande oportunidade, mas é fundamental que o candidato esteja organizado, com todos os documentos e currículos prontos. Assim, ele aproveita melhor o contato direto com os recrutadores”, orientou.