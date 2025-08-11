Artur Nogueira realiza 4ª Feira do Verde nos dias 6 e 7 de setembro

Lagoa dos Pássaros será palco de exposição de flores, artesanato, gastronomia e do tradicional Desfile de Tratores.

Secretaria de Agricultura de Artur Nogueira organiza evento nos dias 6 e 7/9 com flores, artesanato, gastronomia e Desfile de Tratores

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Agricultura, realiza nos dias 6 e 7 de setembro a 4ª edição da Feira do Verde. O evento, que celebra a rica produção agrícola e artesanal da cidade, acontecerá na Lagoa dos Pássaros, das 9h às 20h, e promete encantar moradores e visitantes com uma programação diversificada.

Durante os dois dias, o público poderá prestigiar e adquirir flores, plantas ornamentais, mudas frutíferas, artesanatos, pães, bolos, doces, geleias, cachaças artesanais, implementos agrícolas e outros produtos agropecuários.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a importância da feira para a valorização do trabalho local. “A Feira do Verde já se consolidou como um dos eventos mais queridos da nossa cidade. É um momento de celebrar a nossa agricultura, incentivar o comércio local e proporcionar lazer para as famílias nogueirenses em um espaço tão especial como a Lagoa dos Pássaros”, afirmou.

DESFILE DE TRATORES

No domingo (7), a programação contará ainda com o tradicional Desfile de Tratores, que terá início às 9h, com saída da Igreja Santa Rita de Cássia (Rua Bruno Carlstron, 84 – Planalto II) e chegada à Lagoa dos Pássaros.

Para participar, os interessados devem se inscrever presencialmente na Secretaria Municipal de Agricultura (Rua Nossa Senhora das Dores, 326 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O secretário de Agricultura, Odair Boer, reforçou o convite à população. “Nossa equipe está preparando uma edição ainda mais bonita e diversificada. É uma oportunidade para prestigiar o que é produzido aqui, fortalecer os produtores e artesãos locais, além de aproveitar um fim de semana agradável em contato com a natureza”, disse.

SERVIÇO

4ª Feira do Verde

6 e 7 de setembro (sábado e domingo)

9h às 20h

Lagoa dos Pássaros – Artur Nogueira

Desfile de Tratores: 07/09, às 9h, saída da Igreja Santa Rita de Cássia

Inscrições para o desfile: Secretaria Municipal de Agricultura – Rua Nossa Senhora das Dores, 326, Centro