Artur Nogueira recebe feira gratuita de saúde neste domingo na Lagoa dos Pássaros

Com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, evento será realizado em paralelo à Corrida SuperAção, com largada às 7h

Neste domingo (26), a Lagoa dos Pássaros será o ponto de encontro para quem quer cuidar do corpo e da mente. Artur Nogueira recebe a Feira Vida & Saúde, um evento gratuito promovido pelo Spa Médico Adventista Centro de Vida e Saúde (CEVISA) e pela Igreja Adventista do Sétimo Dia (Fábrica Jovem), e com apoio da Prefeitura.

Das 8h às 12h, o público poderá participar de diversas atividades voltadas à promoção da saúde física, mental e espiritual, com aferição de pressão arterial, teste de glicose, avaliação do percentual de gordura corporal, massagem relaxante, aconselhamento especializado, avaliação da idade biológica, entre outras ações.

CORRIDA SUPERAÇÃO

Em paralelo à feira, também será realizada a Corrida SuperAção, que terá largada às 7h, na própria Lagoa dos Pássaros. O evento esportivo contará com uma corrida de 5 km e uma caminhada de 3 km.

As inscrições estão abertas no site ticketsports.com.br/superacao.