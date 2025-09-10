Artur Nogueira registra os melhores índices de segurança em 24 anos

Dados oficiais da SSP mostram que o município teve, no primeiro semestre de 2025, resultados positivos em todas as modalidades delituosas desde o início da série histórica, em 2001

Artur Nogueira alcançou, no primeiro semestre de 2025, os melhores índices de segurança em todas as modalidades delituosas acompanhadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). Desde o início da série histórica, em 2001, nunca houve números tão baixos.

O resultado é considerado um marco para o município, que não apenas reduziu ocorrências em comparação com anos anteriores, como também apresentou taxas inferiores às médias do Estado e da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Entre os números, a taxa de homicídios registrada foi de 1,88 por 100 mil habitantes, reflexo de apenas uma ocorrência no período. O índice ficou muito abaixo da média estadual, de 8,9, e também da regional, de 2,67.

Para o prefeito Lucas Sia (PL), esse desempenho é reflexo direto da prioridade que a atual gestão deu ao tema. “Segurança pública é uma das maiores demandas da população, e nós escolhemos enfrentar esse desafio com seriedade. Esses resultados comprovam que o trabalho da nossa equipe é sólido, planejado e comprometido com a vida das pessoas”, afirmou.

Nos crimes patrimoniais, os avanços também foram expressivos. Em furtos, a taxa foi de 297, contra 602,6 no Estado e 491,3 na RMC. Já nos casos de roubos, Artur Nogueira registrou 32, enquanto a média estadual foi de 186,5 e a regional de 92,5.

O secretário de Segurança, Roberto Daher, destacou que o cenário positivo é fruto da atuação integrada. “Os resultados refletem a união de esforços da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil, aliados ao investimento em tecnologia, ao patrulhamento preventivo e à proximidade com a comunidade. É um modelo que dá certo e que vamos fortalecer ainda mais”, observou.

Outro destaque foi a taxa de furtos e roubos de veículos, que em Artur Nogueira ficou em 58 por 100 mil habitantes, bem abaixo dos 124,7 registrados no Estado e dos 140,96 da RMC.

Segundo Daher, esse é um dos índices que mais impactam a sensação de segurança da população. “Quando a cidade consegue reduzir crimes contra o patrimônio, especialmente de veículos, isso representa tranquilidade no dia a dia e confiança na atuação das forças de segurança”, completou o secretário.

A Prefeitura de Artur Nogueira reafirma que continuará investindo em capacitação, monitoramento e novas tecnologias para consolidar os avanços obtidos e fortalecer a segurança pública no município.