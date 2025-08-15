Artur Nogueira registra queda no volume do Sistema Cantareira, que atinge 41,2% em julho

Chuvas abaixo da média e vazões reduzidas nos rios da região preocupam, aponta boletim do Consórcio PCJ.

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) informa que o volume útil do Sistema Cantareira caiu para 41,2% no mês de julho, mantendo a tendência de queda. Os dados fazem parte do Boletim Hidrológico divulgado pelo Consórcio PCJ, que aponta também um cenário de chuvas abaixo da média e vazões reduzidas nos principais rios da região.

De acordo com o levantamento, a média geral de precipitação nas Bacias PCJ (Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) foi de 16,4 milímetros, valor 33,1% inferior à média histórica para o mês, que é de 24,5 milímetros. Durante todo o mês, apenas dois dias registraram chuvas significativas na região.

As vazões médias dos rios permaneceram abaixo da média histórica. O acumulado nos nove postos de monitoramento ficou 47,6% inferior ao esperado para o período. O Rio Piracicaba, em Piracicaba, apresentou no mês vazão média de 24,2 metros cúbicos por segundo, o que representa 60,4% abaixo do esperado para julho. Já o posto no Rio Capivari, em Monte Mor, registrou vazão média de 3,75 metros cúbicos por segundo, apenas 5,1% abaixo da média histórica.

Segundo o Consórcio PCJ, de forma geral todos os rios monitorados apresentaram vazões menores que o esperado para o mês de julho. O boletim completo pode ser acessado em www.agua.org.br/noticias.

Fonte: Consórcio PCJ – Boletim Hidrológico de julho de 2025.

Foto: Acervo – Agência das Bacias PCJ