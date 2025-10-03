As vantagens do inventário extrajudicial

Olá, leitor! Quando alguém da família falece e deixa bens a serem partilhados, é necessário realizar o inventário. Esse procedimento formaliza a transferência do patrimônio para os herdeiros, mas muita gente não sabe que ele pode ser feito fora da Justiça, diretamente em cartório. Estou falando do inventário extrajudicial, uma alternativa criada para simplificar e agilizar o processo de sucessão patrimonial. Hoje quero mostrar a você quais são as principais vantagens dessa modalidade.

O que é o inventário extrajudicial

O inventário extrajudicial é o procedimento realizado no cartório de notas, por escritura pública, para partilhar os bens deixados pelo falecido. Ele só é possível quando todos os herdeiros são maiores e capazes, há consenso quanto à divisão do patrimônio e não existe testamento. Apesar de ser feito fora do Judiciário, a lei exige a presença de um advogado para orientar e acompanhar os herdeiros durante todo o procedimento, garantindo a legalidade e a segurança do ato.

Rapidez e menos burocracia

A maior vantagem do inventário extrajudicial é a rapidez. Enquanto o inventário judicial pode se arrastar por meses ou até anos, o inventário em cartório pode ser concluído em poucas semanas, desde que a documentação esteja completa. Isso evita desgastes emocionais e possibilita que os bens sejam regularizados e utilizados mais rapidamente. Além da agilidade, há menos burocracia, já que não há necessidade de audiências, despachos e prazos processuais.

Menor custo e maior eficiência

Outro ponto importante é que o inventário extrajudicial costuma ser mais econômico. Embora haja custos com taxas de cartório e honorários advocatícios, o procedimento é mais simples e, por consequência, menos oneroso do que um processo judicial prolongado. A eficiência também se mostra na possibilidade de resolver todas as questões de forma consensual, preservando o bom relacionamento entre os herdeiros e evitando disputas familiares.

Conclusão

O inventário extrajudicial representa um grande avanço no direito sucessório, trazendo mais agilidade, menos burocracia e economia para as famílias que se encontram em um momento delicado. Se você está diante da necessidade de fazer um inventário e todos os requisitos para a via extrajudicial estão presentes, essa certamente é a opção mais vantajosa. Com o apoio de um advogado de confiança, o processo se torna mais leve e a partilha dos bens pode ser feita com segurança e tranquilidade.

Maria Vitória Savioli

Advogada – OAB/SP 510.185

Colunista do jornal O Regional