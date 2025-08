Assistência Judiciária Gratuita nas Ações Penais Na Defesa de réu hipossuficiente

A Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No Estado de São Paulo, esse direito é garantido por meio da atuação conjunta entre a Defensoria Pública do Estado e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo (OAB/SP), especialmente em áreas onde a Defensoria ainda não está plenamente estruturada.

Nas ações penais, essa parceria assume papel essencial para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório de pessoas em situação de vulnerabilidade. Através de convênios firmados entre a Defensoria Pública e a OAB/SP, advogados inscritos em programas específicos prestam assistência jurídica gratuita àqueles que não podem arcar com os custos de um defensor particular.

Como Funciona a Parceria

A atuação dos advogados conveniados da OAB/SP é regulamentada pelo Convênio de Assistência Judiciária firmado entre a OAB e a Defensoria Pública. Esses profissionais são habilitados para atuar em processos criminais e demais áreas do direito, mediante credenciamento prévio e cumprimento de requisitos estabelecidos nos editais publicados anualmente.

Nas ações penais, os advogados conveniados podem atuar desde a audiência de custódia até o julgamento em primeira instância, incluindo audiências, sustentações orais e interposição de recursos aos tribunais superiores. A Defensoria Pública coordena e fiscaliza a distribuição dos casos e realiza os pagamentos aos advogados por meio de um sistema padronizado de honorários.

Quem Tem Direito

Qualquer pessoa com insuficiência de recursos pode solicitar o benefício da assistência judiciária gratuita. Isso inclui réus em ações penais que não possuem condições de contratar um advogado para garantir uam defesa justa no decorrer do processo.

Tipos de atuação

Os beneficiários terão acesso a um advogado da assistência gratuita para prestarem esses tipos de serviço: a) Ações Penais; b) Procedimento do Juri Popular; c) Queixa-Crime; d) Pedido de Reabilitação Criminal; e) Execução Penal; f) Violência Doméstica; g) Depoimento Especial pela vítima; h) Acordo de não persecução penal.

Importância Social e Jurídica

A parceria entre a OAB/SP e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo é fundamental para assegurar o acesso à justiça de forma igualitária. Em um sistema penal muitas vezes marcado por desigualdades, garantir defesa técnica adequada é uma questão de cidadania e respeito aos direitos humanos.

Além de desafogar a atuação direta da Defensoria Pública, a colaboração com a OAB também amplia a capilaridade do atendimento jurídico gratuito, alcançando regiões onde o número de defensores públicos ainda é insuficiente.

Considerações Finais

A assistência judiciária gratuita nas ações penais, por meio da colaboração entre a OAB/SP e a Defensoria Pública, é uma política pública essencial que concretiza o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e fortalece o Estado Democrático de Direito. Mais do que um serviço, trata-se de um instrumento de justiça e inclusão social.

Texto elaborado por: Ronaldo Carlos de Souza Júnior – Vice-Presidente Comissão de Assistência Judiciária da 232º Subseção da OAB/SP – Jaguariúna e Santo Antonio de Posse.