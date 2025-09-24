Associação Comercial e Sebrae Aqui promovem palestra sobre Inteligência Artificial para pequenos negócios

A Associação Comercial e Industrial de Santo Antônio de Posse (ACISAP), em parceria com o Sebrae Aqui, realiza nesta quinta-feira, 25 de setembro, a palestra “Inteligência Artificial na prática para pequenas empresas”. O encontro será na sede da Associação, na Avenida da Saudade, 555 – Centro, das 19h às 20h30.

O objetivo do evento é mostrar de forma prática e acessível como a inteligência artificial pode ser aplicada no cotidiano das pequenas empresas, aumentando eficiência, competitividade e inovação.

A palestrante será Carla Lozer, turismóloga com MBA em Gestão de Negócios e ampla experiência em inovação e gestão empresarial. Carla coordenou por oito anos o Programa Agentes Locais de Inovação (ALI), com empresas orientadas por ela premiadas no Prêmio Nacional de Inovação. Além disso, liderou uma rede de mais de 60 mentores de inovação e atuou em consultoria para diversos setores, incluindo turismo, agronegócio, indústria, comércio, serviços, startups e incubadoras.

O evento é destinado a empresários, empreendedores e profissionais interessados em conhecer ferramentas práticas e estratégias para potencializar resultados. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas.

Inscrições: https://forms.office.com/r/L3EVVvPb7b