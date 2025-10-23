At Last teatro de bonecos se apresenta no Ponto de Cultura Sia Santa, dia 24

Com entrada gratuita e acessibilidade comunicacional, o espaço conta também com acessibilidade arquitetônica para pessoas com deficiência

Dia 24, sexta-feira, às 19:30, o Ponto de Cultura Sia Santa, em Campinas, recebe o espetáculo ‘At Last’. A entrada é gratuita e aberta ao público. Vale destacar que o espaço tem acessibilidade arquitetônica para receber pessoas com deficiência e a apresentação conta com acessibilidade comunicacional – audiodescrição.

Para adultos, jovens e crianças, a peça promete despertar memórias afetivas nos maiores e criar novas memórias em todas as gerações que estiverem na platéia. Com personagens repleto de carisma e histórias, o espetáculo At Last é um musical interativo criado e dirigido por Jésus Sêda. Artista conhecido e renomado no Brasil, muitos o conhecem por sua confecção de bonecos para o programa “Castelo Rá-Tim-Bum”, da TV Cultura, e pela direção do seu primeiro longa-metragem com bonecos: “A casa Fantástica: O Filme”, em 2010.

“Comecei minha trajetória no teatro há cinquenta anos. Com o tempo, me especializei em mímica e animação, também conhecidas como “bonecos”. Eu adoro esse espetáculo e espero que vocês se divirtam muito. Venham assistir At Last!”, convida Jésus Sêda.

A proposta do Ponto de Cultura Teatro Escola Sia Santa visa, por meio da arte, fortalecer vínculos comunitários, promover o diálogo entre gerações e fomentar o protagonismo cultural em diversos segmentos da sociedade. O Ponto de Cultura Teatro Sia Santa foi contemplado no edital PNAB 006/2024 – Cultura Viva e conta com o apoio cultural da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas. O projeto propõe uma intensa programação cultural e formativa, com atividades voltadas para diversos públicos e faixas etárias, democratizando o acesso à arte e à cultura.

SIA SANTA

A Companhia de Teatro Sia Santa é uma associação cooperativista dirigida por Crispim Júnior e Jorge Fantini, com um quadro social de mais de 30 artistas cooperados. Com um teatro próprio e infraestrutura para oficinas e outras frentes de trabalho no setor cultural, a Sia Santa está no mercado há mais de 52 anos tendo produzido mais de 60 espetáculos, para todas as idades. Entre títulos e honrarias, recebeu o prêmio APCA, Troféu Imprensa, Prêmio APTC, Mambembe, Aluízio Magalhães, entre outros. Em 1993 foi reconhecida como Órgão de Utilidade Pública pela Lei Municipal 7523/93. A SIA SANTA mantém em cartaz um Repertório com 19 espetáculos, sendo: 9 infantis, 6 corporativos, 2 juvenil-adulto, 1 auto de natal e 1 show infantil. É um verdadeiro “festival de teatro para todas as idades e gostos”. A Sia Santa também cria, produz, desenvolve e instala projetos de ambientação cenográfica para eventos, além de criar e produzir teledramaturgia sob encomenda.

SERVIÇO

At Last

Dia: 24/10/2025 (sexta-feira) | Horário: 19h30 | Ingressos: Gratuito

Local: Ponto de Cultura Sia Santa | R. Sebastião Paulino dos Santos, 32 – Parque Santa Bárbara – Campinas/SP

Duração: 90 min | Indicação etária: Livre

Acessibilidade arquitetônica: SIM | Acessibilidade comunicacional: AD (audiodescrição)

Informações: agenda@siasanta.art.br ou (19) 97413-7320

Sinopse

O espetáculo apresenta diversas técnicas que transitaram pela carreira de mais de 40 anos de Jésus Sêda, se encontrando no palco com bonecos e outros elementos que fizeram parte da TV, Teatro e Cinema no Brasil desde 1982 até os dias atuais. Mímica, sombra, bonecos, música, atores e atrizes, interações com o público e muito mais prometem encantar e emocionar o público.

Ficha Técnica

Direção e criação: Jésus Sêda | Elenco: Adamys Lombardo, Lilian Lazarette, Lya Bueno, Marcos de Vuono, Priscila Martins, Ulisses Junior | Som e iluminação: Pedro França | Montagem: Ricardo Sapata | Contrarregragem: Atônito Pedro | Arte gráfica: Pedro França e Lya Bueno | Audiodescrição: Inclusa Acessibilidade Cultural