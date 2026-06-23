Atleta de Artur Nogueira conquista vice-campeonato paulista de judô

Maria Gabriela Mamede ficou com a medalha de prata na categoria Super Ligeiro e representará o município na competição nacional

A atleta Maria Gabriela Mamede, do Projeto Judô Esporte Social da Secretaria de Esportes de Artur Nogueira, conquistou o vice-campeonato paulista na fase final do Campeonato Paulista de Judô Sub-13, realizada no último domingo (21), no Ginásio do Esporte Clube Pinheiros, na capital paulista.

A competição reuniu judocas de 11 e 12 anos de todo o estado. Além de Maria Gabriela, o município também foi representado por Lucas Silva Santos. Ambos garantiram classificação para a fase final após conquistarem vaga na etapa Inter-Regional, disputada em maio, na cidade de Leme.

Na categoria Super Ligeiro (até 32 kg), Maria Gabriela teve uma campanha de destaque e venceu todas as lutas até chegar à final. Na decisão, disputou uma luta equilibrada contra uma atleta do SESI. Após empate no tempo regulamentar, o confronto foi decidido no Golden Score, e a nogueirense conquistou a medalha de prata.

Com o resultado, a atleta também garantiu vaga para o Campeonato Brasileiro Sub-13, que será realizado no início de agosto, em Macapá (AP).

A conquista reforça o trabalho desenvolvido pelo Projeto Judô Esporte Social, que há anos contribui para a formação esportiva de crianças e adolescentes do município e segue colecionando resultados expressivos em competições regionais e estaduais.

Além da preparação para o Campeonato Brasileiro, o Judô Nogueirense já se organiza para os próximos compromissos da temporada, entre eles a 5ª edição do Acampamento de Judô, os Jogos Regionais e a fase final estadual dos Jogos Escolares.