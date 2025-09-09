Atletas de Estiva Gerbi conquistam medalhas em campeonato de Jiu-Jitsu em Campinas

Projeto Vida destaca jovens talentos na Copa Brasil de Jiu-Jitsu Profissional e reforça papel do esporte na inclusão social

O Projeto Vida, realizado por meio de uma parceria entre a Igreja Vitória e Paz e a Prefeitura de Estiva Gerbi, levou o nome da cidade ao pódio durante a Copa Brasil de Jiu-Jitsu Profissional, realizada em Campinas no último domingo, 7 de setembro. A competição foi organizada pela Centurias Eventos e contou com a participação de atletas de diversas cidades.

Entre os destaques do evento, quatro atletas do projeto representaram Estiva Gerbi e conquistaram medalhas: Ana Laura B. Cardoso (11 anos – faixa laranja e branca), 1º lugar; Rebeca Vitória (14 anos – faixa branca 4º grau), 2º lugar; Mariah Bisco Mazarão (7 anos – faixa branca 1º grau), 1º lugar; e Ana Lívia B. Cardoso (6 anos – faixa cinza branca 1º grau), 2º lugar.

Coordenado pelo Pastor Ricardo Gomes, Sensei Marcos Vinicius, Mestre Juliano Silva e o Instrutor Thiago, o Projeto Vida oferece aulas gratuitas de Jiu-Jitsu na Casa da Juventude, no Jardim Uirapuru. As atividades são voltadas a crianças, adolescentes e adultos, promovendo disciplina, inclusão social e fortalecimento de valores por meio do esporte.

As aulas ocorrem às terças e quintas-feiras, das 19h às 20h para crianças, e das 20h às 21h para adultos. O projeto reforça seu compromisso em transformar vidas por meio da prática esportiva, da fé e da educação.