Atletas de Mogi Mirim brilham no Circuito Eco Ambiental

A nona edição do Circuito Eco Ambiental, realizada no Complexo Esportivo e de Lazer José Geraldo Franco Ortiz, no último domingo (21) reuniu centenas de pessoas de diversas cidades e teve a participação marcante dos atletas de Mogi Mirim, que conquistaram pódio em diferentes categorias.

As competições foram realizadas no Teatro de Arena.

Na prova feminina de 5 km, Jesiane Silva foi campeã com 21 minutos e 22 segundos de prova, com Isabel Silva com 23′ e 22″, logo atrás, em segundo lugar. No masculino, Denilson Gomes ficou com o segundo lugar no pódio nos 5 km com 18 minutos e 10 segundos. O atleta Ivanil Marques também ficou em segundo lugar, mas nos 10 km com 52 minutos e 18 segundos.

Todos atletas são da equipe União de Amigos Corredores, sob a coordenação de Heraldo Silva.

O evento, organizado pela Eco Ambiental, com patrocínio da empresa Mars e apoio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), ofereceu uma programação ampla e totalmente gratuita à população, sem custos para a Prefeitura. Além das corridas de 5 km e 10 km — que tiveram entrega de kits aos inscritos — o público prestigiou a tradicional Cãominhada, que reuniu centenas de cães com seus tutores.

Durante toda a manhã, também foram oferecidas avaliações físicas e nutricionais gratuitas, espaço de massagem, atividades de aquecimento e ritmos, além de plantão médico e veterinário à disposição dos participantes. A organização ainda garantiu a distribuição de água e frutas a todos, reforçando o caráter acolhedor e saudável do evento.

Mais uma vez, o Circuito Eco Ambiental consolidou-se como um dos principais encontros esportivos da região, unindo esporte, bem-estar e integração comunitária.

A Sejel já organiza outras duas corridas ainda este ano, em 19 de outubro com patrocínio da empresa Eaton e dia 23 de novembro da empresa Renovias.

Também são preparadas caminhadas da empresa Cortag, em 28 de setembro e da Tenneco dia 9 de novembro.

Fotos: Cláudio Felício/Portal da Cidade Mogi Mirim