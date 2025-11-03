ATLETAS JAGUARIUNENSES SE DESTACAM EM COMPETIÇÃO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA

Com a presença de grandes clubes de todo o estado de São Paulo, foi realizada no último sábado,1º, no Ginásio Ayrton Senna em Osasco, a Copa São Paulo de Ginástica Artística Feminina, evento oficial da Federação Paulista da modalidade.

A equipe jaguariunense, composta por 11 ginastas e comandada pela Professora Aline Vitorino, conquistou dois expressivos resultados, mostrando evolução dos treinamentos que são realizados duas vezes por semana.

Ana Lívia Ramiro e Laura Bejar ficaram em 5º lugar na categoria Juvenil, e Laura Santos conquistou a 7ª posição.

Agora, o próximo desafio será a competição interna da equipe que acontecerá no próximo dia 29 de novembro, com provas de Paralelas e Trave.