Atletas possenses se destacam no Campeonato Regional da ADR

No último sábado (20), atletas de Santo Antônio de Posse participaram do Campeonato Regional da ADR – Associação Desportiva Regional, que ao longo do ano reúne jovens de toda a região em diversas modalidades e categorias.

No vôlei, o time Sub-16 feminino venceu Aguaí por 3 a 2, enquanto o Sub-18 garantiu a vitória com um placar de 3 a 0, mostrando dedicação, disciplina e espírito de equipe.

Segundo Paulo Marcelino de Oliveira Filho, supervisor de Gestão, “incentivar a prática esportiva e a competição saudável é fundamental para o desenvolvimento físico, social e emocional dos jovens. Projetos como este permitem que nossos atletas cresçam dentro e fora das quadras.”

O evento também destaca a importância de proporcionar oportunidades para os jovens desenvolverem habilidades, valores e o amor pelo esporte, promovendo integração e aprendizado dentro e fora das quadras.