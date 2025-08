AULA GRATUITA DE RODA DE SAMBA E PERCUSSÃO POPULAR AGITA O PARQUE MENEGON NESTA QUARTA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promove nesta quarta-feira, dia 6 de agosto, uma aula prática de Roda de Samba e percussão popular com o professor Pedro Ferraz, da Escola das Artes de Jaguariúna. O encontro será às 20h no Parque Menegon, localizado no bairro São José, e é totalmente gratuito e aberto ao público, sem necessidade de inscrição prévia.

A atividade faz parte do projeto de extensão da Escola das Artes, que visa levar experiências culturais e musicais para além das salas de aula, promovendo o contato direto da população com a arte e seus fazedores. A proposta da aula prática é reunir músicos, alunos e amantes da música popular brasileira para vivenciar, na prática, os ritmos, instrumentos e tradições da Roda de Samba.

Pedro Ferraz, que comanda a oficina, é percussionista, educador musical e pesquisador das manifestações populares brasileiras. A atividade também contará com participação especial da convidada Shey.

A Secretaria de Cultura convida toda a comunidade para participar e levar seus instrumentos.

SERVIÇO

Aula prática de Roda de Samba e Percussão Popular

Com o professor Pedro Ferraz (Escola das Artes de Jaguariúna) e Shey

Data: Quarta-feira, 6 de agosto

Horário: 20h

Local: Parque Menegon, no bairro São José

Entrada gratuita e aberta ao público