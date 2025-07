Aulas voluntárias de capoeira começam neste sábado no Rincão

A partir deste sábado, 26 de julho, a comunidade do Recreio Campestre – conhecido como Rincão – passa a contar com aulas voluntárias de capoeira, oferecidas pelo Grupo Tribo da Ginga, sob a supervisão do contramestre Xavante.

As atividades acontecem todos os sábados, das 9h às 10h, ao lado do PSF Rincão, na Rua Sebastião Ressati, nº 99. As aulas são gratuitas e abertas a crianças a partir de 5 anos, além de jovens e adultos de todas as idades.

A iniciativa é conduzida por João Batista de Paula, com apoio do instrutor Silêncio e supervisão geral do contramestre Xavante. Totalmente voluntária, a ação busca promover o esporte, a cultura e o fortalecimento da convivência comunitária.

Mais informações podem ser obtidas com João Batista de Paula pelo telefone (19) 99832-0019