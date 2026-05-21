Avanço do saneamento em Holambra gera mais de R$ 278 milhões em benefícios em uma década

Prefeito Fernando Capato comenta o levantamento realizado pelo Instituto Trata Brasil

Os resultados do estudo “Benefícios Econômicos da Expansão do Saneamento em Holambra”, divulgado pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a EX ANTE Consultoria, colocam o município em posição de destaque nacional ao revelar mais de R$ 278 milhões em ganhos socioeconômicos e ambientais na última década.

Com a ampla expansão do sistema de abastecimento de água potável, que incluiu cerca de 8,6 mil moradores nas últimas décadas, e o marco de 100% do esgoto urbano tratado, a cidade traduz investimentos em infraestrutura na qualidade de vida, saúde pública e atratividade turística. Para detalhar os reflexos práticos dessa evolução no dia a dia da população e os próximos passos para levar esses benefícios às comunidades rurais, conversamos com o prefeito de Holambra, Fernando Capato. Confira a entrevista:

1. O que mudou na prática em Holambra depois dos avanços no saneamento?

Fernando Capato: Os avanços no saneamento têm impacto direto na qualidade de vida da população. A ampliação do acesso à água tratada e à coleta e tratamento de esgoto beneficiam a saúde pública, com redução de internações e afastamentos causados por doenças relacionadas à falta de saneamento, gerando economia aos cofres públicos e viabilizando investimentos em outras áreas igualmente importantes. Além disso, houve reflexos positivos na economia local. O estudo aponta aumento da renda do trabalho, valorização imobiliária e ganhos no turismo impulsionados pela melhoria ambiental e pela despoluição dos corpos hídricos. Na prática, isso significa uma cidade mais saudável, atrativa e preparada para crescer de forma sustentável.

2. O que mais contribuiu para os resultados atuais da cidade em saneamento, como, por exemplo, 100% de tratamento de esgoto na área urbana?

Fernando Capato: Os resultados são consequência de uma combinação de planejamento, investimentos contínuos e gestão especializada dos serviços. A concessão, embora tenha ainda desafios pela frente, contribuiu para acelerar a expansão e modernização da infraestrutura de saneamento do município. E seguimos cobrando para que as benfeitorias sigam sendo realizadas de acordo com o cronograma. Ao longo dos últimos anos, foram realizados investimentos na ampliação da reserva, melhorias operacionais e aumento da eficiência dos sistemas de tratamento. Isso permitiu que milhares de pessoas passassem a ter acesso aos serviços essenciais e que Holambra alcançasse índices de destaque no tratamento de esgoto na área urbana.

3. Quais são os próximos desafios, olhando para a expansão dos serviços?

Fernando Capato: Apesar dos avanços expressivos, o principal desafio agora é expandir os serviços para as áreas rurais do município. O caminho até a universalização ainda exige novos investimentos e soluções adaptadas. O objetivo é avançar rumo à meta prevista no Marco Legal do Saneamento até 2040, garantindo que toda a população tenha acesso aos serviços com qualidade e regularidade. Além da expansão da infraestrutura, os próximos desafios incluem manter a eficiência operacional, acompanhar o crescimento urbano da cidade e assegurar que os ganhos ambientais, econômicos e sociais sejam sustentáveis no longo prazo.

Destaques do levantamento socioeconômico

O estudo realizado pelo Trata Brasil mostra que, entre 2013 e 2024, os benefícios totais gerados pelo saneamento em Holambra somaram R$ 811,4 milhões, frente a custos sociais de R$ 533,4 milhões, o que resultou no balanço positivo de R$ 278 milhões. Desse montante, destacam-se a economia de cerca de R$ 6 milhões na saúde pública, impulsionada pela queda de internações e afastamentos na rede do SUS, e o incremento de R$ 17,2 milhões na produtividade e na renda do trabalho local. O relatório aponta ainda um ganho de R$ 1,9 milhão em valorização imobiliária para os moradores e um retorno de R$ 431 mil no turismo, impulsionado diretamente pela despoluição dos corpos hídricos.

Para o diretor-presidente da Águas de Holambra, concessionária do Grupo Aegea, Daniel Mantovani, o balanço mapeado pelo Instituto Trata Brasil valida a eficiência do modelo de gestão adotado. “Esses mais de R$ 278 milhões em benefícios estimados comprovam que cada real aplicado em saneamento retorna multiplicado para a população em forma de desenvolvimento e dignidade. Olhar para essa evolução consolida nossa trajetória, reafirma o compromisso presente com a eficiência do trabalho e garante a sequência de um planejamento estruturado para o futuro de Holambra”, conclui.