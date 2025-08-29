Bactéria resistente é identificada em UTI da Santa Casa de Amparo

Presença da Acinetobacter baumannii levou à transferência de pacientes e à desinfecção completa da unidade

Uma vistoria da Vigilância Sanitária de Amparo identificou a presença da bactéria Acinetobacter baumannii na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa Anna Cintra. Considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma das principais causas de mortalidade por infecções resistentes a antibióticos, a bactéria integra o grupo crítico da lista de patógenos prioritários para o desenvolvimento de novos medicamentos.

Como medida preventiva, quatro pacientes foram transferidos na quinta-feira (28) para uma UTI de retaguarda. A transferência seguiu todos os protocolos de biossegurança, assegurando a continuidade dos tratamentos médicos.

De acordo com a Prefeitura, a UTI principal passará por um processo completo de higienização e desinfecção nos próximos três dias, incluindo a limpeza de equipamentos, insumos e de todo o ambiente hospitalar, conforme as diretrizes das autoridades de saúde.

A Acinetobacter baumannii é conhecida por sua alta resistência a antibióticos de última linha e por sua capacidade de sobrevivência em ambientes hospitalares. Pacientes com o sistema imunológico comprometido estão entre os mais vulneráveis às complicações associadas à infecção.

A administração da Santa Casa, sob gestão da São Leopoldo Mandic, informou que todas as providências estão sendo tomadas para garantir a segurança dos pacientes e profissionais da unidade. A Secretaria Municipal de Saúde reforçou o compromisso com os padrões de segurança hospitalar e afirmou que a situação segue sob monitoramento contínuo.

A ocorrência reforça a importância do controle rigoroso de infecções em ambientes hospitalares, especialmente em unidades críticas como UTIs, onde o cuidado com a biossegurança é essencial para evitar surtos e proteger a saúde pública.