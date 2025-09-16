Baile do CRAU – Cridão e Arapuca de Urubu – acontece este sábado, 20, na Sala dos Toninhos

Espetáculo começa às 20 horas, a entrada é gratuita e encerra a 15ª Mostra Curta em Campinas

Foto: Pedro Ribeiro

Sábado, dia 20 de setembro, o Baile do CRAU – Cridão e Arapuca de Urubu, chega à Sala dos Toninhos, às 20 horas, para movimentar o encerramento da 15ª Mostra Curta de Campinas 2025. Um verdadeiro espetáculo musical que une ritmos quentes do Norte do Brasil aos sabores dançantes da música caribenha.

A proposta sonora do CRAU é resultado de extensa pesquisa do músico percussionista Cris Monteiro sobre ritmos brasileiros e africanos, aliada a suas vivências nacionais e internacionais. O show traz músicas autorais e releituras de artistas como: Dona Oneti, Acisão, Alberto Keli, Sidnei Magal, Chico Braga e Banda Kaoma.

“A proposta é simples: espalhar alegria, amor e muito suingue, em uma performance vibrante e envolvente. Vem pro brega que o brega é bom. O convite está feito, só vem!”, convida Cris.

Há 10 anos o CRAU se apresenta em casas de shows, eventos culturais e instituições como SESC e SESI. A bagagem musical de Cris Monteiro e dos músicos que compõem o Baile do CRAU une energia contemporânea e cria fusões inusitadas entre lambada, carimbó, merengue, zouk, bolero e muito mais.

“Nosso show cria uma experiência sensorial repleta de dança, luzes, cores, figurinos extravagantes e muita energia positiva. A ideia é levar ao público uma celebração musical que mistura tradição, irreverência e contemporaneidade.”, comenta Monteiro.

CRAU – Cridão e Arapuca de Urubu

Idealizado por Cridão (Cris Monteiro) em 1997, o projeto ganhou vida em 2016 com a chegada de um grupo de jovens músicos dispostos a explorar novas fusões sonoras. Cris Monteiro é percussionista, educador musical e pesquisador de ritmos brasileiros. Um músico com sólida trajetória na música brasileira e internacional, Monteiro é formado em Percussão pelo Conservatório de Tatuí (MPB/Jazz – 2003) e pela Universidade Livre de Música de São Paulo (Percussão Popular, Erudita e Bateria Brasileira – 2005), com forte atuação como pesquisador de ritmos nacionais e africanos. Trabalhou com grandes nomes como: Naná Vasconcelos, Otto, Dominguinhos, Fátima Leão, Gerson King Combo e Claudia. Atuou em grupos como Gandaiá e Zauwli, com foco em ritmos do sul da África e djembe. Trabalhou com o grupo de dança Saia Rodada e com Raquel Gouveia, unindo percussão e improvisação corporal. Ministrou oficinas e participou de festivais na França, Suíça, Holanda, Espanha, Itália e Portugal, entre 2006 e 2010, atuando com grupos de música brasileira, fusion e world music. De volta ao Brasil, assumiu a direção musical do projeto Bate Lata, combinando performances com ensino de percussão e bateria. Atualmente, dedica-se à música, à arte-educação e à musicoterapia na APAE de Campinas, com foco na inclusão social. A formação do CRAU – Cridão e Arapuca de Urubu reúne vozes, bateria, percussão, trompete, guitarra e baixo. O resultado do Baile do CRAU é uma sonoridade singular, potente, pulsante e com extrema originalidade. O CRAU representa toda essa vivência e energia do Cris somada às representatividades artísticas que estão no palco e nos bastidores.

Sobre a mostra

Nascida em 2006, a Mostra Curta se tornou o principal festival dedicado ao curta-metragem da região de Campinas (SP), proporcionando uma programação gratuita com exibição de filmes regionais, nacionais e latino-americanos, além de atividades formativas e ações envolvendo outras linguagens artísticas. Em 14 edições, o evento exibiu mais de 1,2 mil filmes e reuniu mais de 25 mil pessoas em suas atividades, promovendo a troca e o convívio entre realizadores do Brasil e o público da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

SERVIÇO

Dia: 20/09 (sábado) | Horário: 20h | Ingresso: Gratuito

Local: Sala dos Toninhos | R. Francisco Teodoro – Vila Industrial (Campinas), Campinas – SP

Programação completa da 15ª Mostra Curta: https://www.mostracurta.art.br/