Bandas Vertical Smile e Fever se apresentam no Cultura Rock em Artur Nogueira nesta quinta-feira
Show gratuito será realizado na Réplica da Estação, a partir das 20h, e promete animar o público com clássicos e novidades do rock
O tradicional Cultura Rock volta a agitar a Réplica da Estação nesta quinta-feira (11), em Artur Nogueira. As bandas Vertical Smile e Fever irão se apresentar a partir das 20h. A entrada é gratuita.
Desenvolvido por um grupo de amigos, o evento acontece na segunda quinta-feira de cada mês e conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo.
Vertical Smile
A banda Vertical Smile é um projeto antigo do baterista Mamo Floyd e do baixista Glauco Froio, iniciado em 2005. Ao longo dos anos, sua formação passou por diversas mudanças, mas a ideia de retomá-la com novos amigos nunca foi abandonada.
Desde o início de 2025, Mamo Floyd (bateria), Glauco Froio (baixo), Betão Reis (vocal) e Ricardo Martins (guitarra) se uniram e montaram um repertório diferenciado. Nesta quinta-feira, a banda sobe ao palco pela primeira vez no Cultura Rock.
Fever
A banda Fever traz um som animado e old school, com clássicos do rock e músicas que prometem agitar a noite. A formação conta com Kauã (vocal), Vinicius (guitarra), Luiza (baixo) e Heitor (bateria).