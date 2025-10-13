Bang Bang é o campeão do 25º Campeonato Municipal de Futsal Amador Adulto

O Ginásio Municipal de Esportes “Francisco Ferreira” – o Chicão ficou lotado no último sábado, 11 de outubro, durante a grande final do 25º Campeonato Municipal de Futsal Amador Adulto, promovido pela Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Esporte e Lazer.

Em uma partida emocionante e disputada do início ao fim, a equipe Bang Bang conquistou o título ao vencer o Função pelo placar de 3 a 2, levantando o troféu diante de uma torcida vibrante que lotou as arquibancadas e acompanhou cada lance com entusiasmo.

O evento contou com a presença do prefeito Ricardo Cortez, do vice-prefeito Preto Eventos e dos vereadores Marcílio Teixeira, Raimundão e Eduardo Suzigan, que prestigiaram a decisão e participaram da entrega da premiação aos atletas.

“O esporte tem um papel fundamental na vida das pessoas e na nossa cidade. Ver o ginásio cheio, a alegria das torcidas e a solidariedade do nosso povo mostra o quanto Santo Antônio de Posse valoriza o esporte e a união. Parabéns ao Bang Bang pelo título e a todos os atletas que participaram desta grande competição”, destacou o prefeito Ricardo Cortez.

O técnico da equipe campeã, Diego Roberto Suate, conhecido como Coruja, comemorou a conquista e ressaltou a união da equipe e o apoio recebido.

“Foi um jogo muito disputado. A forte equipe do Função começou melhor, mas conseguimos reagir e conquistar o quarto título da nossa história. Agradeço de coração à torcida, aos patrocinadores, à organização do campeonato, ao prefeito, ao vice e aos vereadores pelo apoio e pelo que têm feito pelo esporte da cidade. É só gratidão. Agora, no dia 1º, começa o campeonato de campo e vamos virar a chavinha para tentar conquistar mais um título este ano”, afirmou.

Além da celebração esportiva, a final também teve um importante gesto de solidariedade: foram arrecadados mais de 650 quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do Município, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade.