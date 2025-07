Basquete de Holambra é campeão dos Jogos Regionais

Holambra participou pela primeira vez dos Jogos Regionais da 4ª região e começou fazendo bonito: saiu com o título no basquete masculino. A competição foi realizada em Bragança Paulista entre os dias 2 e 13 de julho e reuniu representantes de 48 cidades do estado de São Paulo.

Além do basquete, o município competiu com equipes formadas por alunos das oficinas esportivas da Prefeitura no vôlei masculino, feminino e de praia. A Cidade das Flores alcançou a 24ª colocação na classificação geral. “Superamos até mesmo concorrentes como Amparo e Jaguariúna, competindo em apenas quatro modalidades”, destacou o diretor municipal de Esportes, Pedro Paoliello. “Tivemos também a melhor posição entre as cidades do Circuito das Águas. Foi um resultado muito expressivo”.

O prefeito Fernando Capato também celebrou a conquista. “Estamos muito orgulhosos de nossos atletas. Esse desempenho, em uma competição tão tradicional e disputada, reforça nosso compromisso com o esporte e com o desenvolvimento dos nossos jovens. Vamos seguir investindo, apoiando e ampliando as oportunidades para que Holambra continue se destacando”.