BASQUETE DE JAGUARIÚNA ENCARA MARATONA DE JOGOS FORA DE CASA

Com apoio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, Jaguariúna terá um final de semana de jogos importantes e decisivos para suas equipes de basquete. Confira:

Sábado – 18

08h50: Jaguariúna x Itapira (sub-12 – Ginásio Itapirão, Itapira)

09h40: Jaguariúna x Araraense (sub-12 – Liga Metropolitana de Basquete)

Final dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas

17h00: Jaguariúna x Pedreira (sub-17 – Ginásio Santa Sofia, Pedreira)

Segunda-feira – 20

19h30: Jaguariúna x Valinhos (sub-14 – Liga Metropolitana de Basquete, Ginásio da Festa do Figo, Valinhos)