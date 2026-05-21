Bem-estar animal avança em Santo Antônio de Posse e dados até abril de 2026 já apontam crescimento nas ações

O fortalecimento das políticas públicas voltadas à causa animal em Santo Antônio de Posse tem sido acompanhado pela ampliação de serviços, ações e estruturas importantes no município. Entre os avanços estão o trabalho desenvolvido pelo Centro de Castração, que ampliou a capacidade de atendimento e reforçou as ações de controle populacional, além da atuação do Conselho Municipal dos Direitos e Proteção dos Animais, que contribui no acompanhamento de demandas, discussões e desenvolvimento de iniciativas voltadas ao bem-estar animal. Os resultados também aparecem nos números: os dados de 2026 consideram apenas o período entre janeiro e abril e, mesmo sendo parciais, já demonstram crescimento expressivo em diversas áreas.

Entre os destaques está a evolução dos atendimentos clínicos. Em 2024 foram registrados 164 atendimentos, passando para 182 em 2025. Já em 2026, considerando apenas os quatro primeiros meses do ano, o município contabilizou 198 atendimentos, número que já supera todo o volume registrado ao longo de 2025. No mesmo período, também foram realizados 231 procedimentos de microchipagem, fortalecendo a identificação e o acompanhamento dos animais atendidos.

Na vacinação antirrábica, os números passaram de 165 aplicações em 2024 para 231 em 2025. Em 2026, até abril, já foram registradas 80 aplicações, mantendo a continuidade das ações preventivas e de proteção à saúde animal.

As castrações também registraram crescimento importante ao longo do período analisado. Em 2024 foram realizados 337 procedimentos, chegando a 651 em 2025. Em 2026, até o mês de abril, já foram contabilizadas 308 castrações, mantendo ritmo elevado mesmo com números parciais e reforçando a continuidade das ações voltadas ao controle populacional e à promoção da saúde animal.

As ações de combate aos maus-tratos, realizadas com apoio da Guarda Municipal, também apresentaram avanço. O serviço teve início no município em 2025, registrando 18 ocorrências. Em apenas quatro meses de 2026, já foram contabilizados 45 casos, refletindo a intensificação das fiscalizações e do atendimento às denúncias.

Outra frente importante é o recolhimento de animais de grande porte em vias públicas, com oito ocorrências registradas, contribuindo para a segurança da população e para a proteção dos próprios animais. Além disso, o município também passou a aplicar medidas punitivas em diferentes situações, incluindo casos relacionados a maus-tratos.

Os números demonstram evolução contínua dos serviços oferecidos no município e reforçam que, mesmo considerando apenas os dados até abril de 2026, Santo Antônio de Posse já apresenta avanços importantes nas ações de atendimento, prevenção, fiscalização e proteção animal.