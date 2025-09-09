Bicho-mineiro-do-café compromete folhas do cafeeiro e impacta a produtividade

O combate eficaz das pragas é imprescindível para o sucesso do cultivo de café. Entre elas, destaca-se o bicho-mineiro-do-café (Leucoptera coffeella), pequena mariposa de coloração clara que pode causar grandes prejuízos econômicos. Segundo a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), sua presença pode comprometer até 87% da produtividade dos cafezais.

O problema surge ao longo do ciclo reprodutivo do inseto. A mariposa deposita seus ovos nas folhas do cafeeiro, especialmente as mais altas. Após a eclosão, a lagarta perfura o tecido foliar e se instala dentro da folha, consumindo seus nutrientes. Essa ação enfraquece diretamente a planta, reduzindo a produtividade de forma significativa se não controlada.

“Ao se instalar no interior da folha, a praga cria pequenas galerias que deixam o tecido quebradiço e reduzem a capacidade de fotossíntese. A planta perde nutrientes essenciais e produz menos grãos de café. Além disso, a desfolha em áreas atacadas pode chegar a 75%, como aponta a Embrapa”, explica Luiz Henrique Marcandalli, Head de Marketing da Rainbow Agro.

Para auxiliar o produtor a combater esse desafio, a Rainbow desenvolveu o inseticida Aceway. Com combinação sinérgica e diferentes modos de ação, sendo um deles de efeito sistêmico enquanto o outro gera efeito de choque nas pragas já existentes, o produto apresenta excelente ação no combate do bicho-mineiro-do-café.

“Com Aceway, o cafeicultor controla o bicho-mineiro-do-café, contribuindo para a proteção e, consequentemente, a produtividade do cafezal ao longo da safra. Desenvolvido à base dos princípios ativos acetamiprido e bifentrina, essa é uma das soluções que fortalece nossos pilares de levar ao campo um portfólio robusto e com valor conveniente para o agricultor”, complementa Marcandalli.

