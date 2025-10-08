BikeCine pela primeira vez em Holambra

Cinema movido pela energia limpa de bicicletas une cultura, sustentabilidade e esporte

A sessão gratuita e ao ar livre, com patrocínio da Águas de Holambra, exibe filmes curtas-metragens e “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo”

Um cinema totalmente movido a bicicletas! Esta é a proposta do BikeCine; cinema itinerante que funciona apenas com energia limpa e sustentável, gerada pelas pedaladas do próprio público. A cidade de Holambra recebe as sessões gratuitas e ao ar livre pela primeira vez, na sexta-feira, dia 17 de outubro, na Escola Municipal Bairro Imigrante, com patrocínio da Águas de Holambra.

No BikeCine, o público pode escolher de onde e como prefere assistir aos filmes: acomodados na plateia de 150 cadeiras ou pedalando nas estações de bicicletas e participando ativamente do funcionamento da sessão. No total, são 16 estações que captam a energia gerada pelos ciclistas: 12 bicicletas fixas e quatro bases para acoplar as bicicletas trazidas pelo próprio público, caso desejem.

É possível também colaborar pelo “pedal de mão”, um recurso do BikeCine planejado especialmente para a diversão das crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, promovendo maior acessibilidade na participação. O BikeCine é para todos.

A programação na cidade exibe uma sessão com filmes variados em curta-metragem, depois o longa-metragem “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo”, que mistura aventura e suspense com os personagens de Mauricio de Sousa em versões adolescentes, baseada na série de HQs lançada pelo cartunista.

Os ingressos ficam disponíveis on-line para o público, pelo site https://bikecine.com.br/ e também e serão distribuídos presencialmente no local, uma hora antes do evento. Todos os filmes contam com recursos de acessibilidade.

O circuito de sessões patrocinadas pelo Instituto Aegea passa pelas cidades de Holambra, Piracicaba e Matão, no Estado de São Paulo, depois segue para Santa Catarina e Paraná.

A tecnologia BikeCine também está presente na projeção das imagens, a exibição dos filmes é feita na tela inflável da Airscreen, equipamento com tecnologia de ponta, que oferece alta qualidade para cinemas ao ar livre. Tudo para garantir a melhor experiência ao público.

O BikeCine une o amor pelo cinema ao bem-estar. É cultura, entretenimento, sustentabilidade e esporte juntos. Lançado no Brasil em 2024, o projeto já passou por mais de 30 cidades, apresentando cerca de 71 sessões para 10.055 pessoas.

Como funciona a energia do BikeCine

Ao invés de consumir energia para funcionar como um cinema regular, no BikeCine toda a eletricidade necessária para a sessão acontecer é gerada a partir das pedaladas do público nas estações de bicicletas. Seja para inflar e sustentar a tela, projetar o filme, o sistema de som e demais equipamentos, é utilizada apenas energia limpa e sustentável, sem emissão de poluentes e impactos negativos à natureza.

A energia das pedaladas se transforma em energia elétrica, pela cinética gerada dos movimentos do pedal. O BikeCine consome cerca de 2500 watts por hora e cada ciclista gera 200 watts, em média. Quanto mais rápidas forem as pedaladas, maior é a energia produzida, um sinalizador exibe a carga de energia em tempo real e avisa se é preciso pedalar mais. Durante as sessões, os participantes podem fazer revezamento nas pedaladas, para descansar e para que todos possam vivenciar a experiência.

“O projeto reúne pautas que consideramos importantes para a população e para o planeta. Assim, é uma grande alegria estrear o BikeCine em Holambra, com ele queremos proporcionar cultura, entretenimento, bem-estar, conscientização e inclusão. Quando o público vivencia a utilização da energia sustentável na prática, é estimulado a refletir sobre o consumo energético, além da colaboração coletiva e mobilidade urbana.”, compartilha Marco Costa, coordenador geral e idealizador do BikeCine.

Uma experiência cultural colaborativa, ecológica, inclusiva e diferenciada, o BikeCine tem parceria de desenvolvimento com os já bem-sucedidos cinemas ao ar livre: Cine Autorama e CineSolar.

O BikeCine em Holambra é viabilizado por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais, com patrocínio da Águas de Holambra e Instituto Aegea, apoio da Prefeitura de Holambra, realização BikeCine, Ministério da Cultura e Governo Federal, do lado do povo brasileiro.

Serviço

BikeCine em Holambra

Data: 17 de outubro 2025

Horário: 19h e 20h (sexta-feira)

Local: Escola Municipal Bairro Imigrantes

Endereço: Rua Van Aken, 170, Imigrantes, Holambra-SP

Capacidade: 150 lugares em cadeiras, 12 bicicletas fixas e 4 estações disponíveis para o público acoplar a própria bicicleta.

Ingressos: entrada gratuita (reserva de ingressos on-line no https://bikecine.com.br ou retirada presencial, a partir de 1 hora antes).

50% dos ingressos ficam disponíveis on-line e 50% são distribuídos presencialmente.

Programação:

19h

Sessão de curtas-metragens (50 minutos – Livre)

20h

Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo

(de Mauricio Eça – Brasil – 2024 – Aventura/Fantasia/Ação – 1h28 – 10 anos)

Sinopse

Algo parece estranho no primeiro dia de Ensino Médio de Mônica, Cebola, Magali, Cascão e Milena. Quando embarcam em uma missão para salvar o Museu do Limoeiro, se deparam com segredos antigos e assustadores do bairro. A produção traz os queridos personagens de Mauricio de Souza, juntos desde a infância, em uma nova fase na vida, com os medos e as inseguranças típicos da adolescência. Uma trama que mistura aventura e suspense.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=IXs4L35iLm0

Sobre o Instituto Aegea

O Instituto Aegea é uma organização sem fins lucrativos de abrangência nacional, com a missão de induzir a qualidade ambiental, o desenvolvimento humano e a melhoria de vida da população nos municípios de atuação do Grupo Aegea, visando gerar impacto positivo e prosperidade compartilhada por meio das melhores práticas socioambientais.

Sobre a Águas de Matão

A Águas de Matão, empresa da Aegea Saneamento, iniciou suas atividades em fevereiro de 2014 com o desafio de garantir a regularidade do abastecimento e melhorar a qualidade da água que chega à casa do matonense. Saiba mais em www.aguasdematao.com.br