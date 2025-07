BOTEQUIM E PONTE PRETA SÃO OS FINALISTAS DO MUNICIPAL DE FUTSAL VETERANOS

Foram realizados neste domingo, 13, no Ginásio do Azulão, os dois jogos semifinais do Campeonato Municipal de Futsal Veteranos 2025, organizado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna.

No primeiro confronto o time do Botequim, líder da competição, goleou o Engra por 9 x 0, garantindo a primeira vaga para a final.

Na sequência, em jogo muito equilibrado, a Ponte Preta venceu o Olímpico por 6 x 5 também confirmando a equipe para a grande decisão que acontece no próximo domingo, dia 20. A entrada é gratuita.

Pelo regulamento da competição, os tempos da partida final serão cronometrados (relógio parado sempre que a bola não estiver em jogo, seja por saídas na lateral e linha de fundo, faltas, ou outras interrupções). Empate leva a decisão para os pênaltis.

Final domingo (20): Ginásio do Azulão, 9h, Botequim x Ponte Preta