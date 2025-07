Botequim goleia na final e conquista título do Futsal Veteranos 2025 em Jaguariúna

Equipe venceu por 9 a 2 e também levou prêmios individuais de destaque da competição

O Botequim confirmou o favoritismo e sagrou-se campeão do Campeonato Municipal de Futsal Veteranos 2025 ao vencer a equipe da Ponte Preta por 9 a 2 na grande final. A partida decisiva aconteceu neste domingo, dia 20 de julho, no Ginásio do Azulão, e contou com bom público.

Organizado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna, o torneio movimentou atletas da categoria veteranos e proporcionou jogos competitivos e de alto nível técnico ao longo da temporada.

Além do título, o Botequim conquistou importantes prêmios individuais:

Goleiro menos vazado: Wagner Campos de Lencione

Artilheiro do campeonato: Thiago Grippi

Melhor jogador da final: Daniel Froner

A Secretaria de Esportes parabenizou as equipes participantes e destacou o espírito esportivo que marcou a competição, reforçando o compromisso com a valorização do esporte amador no município.