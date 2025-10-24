BOULEVARD SEDIA ENCONTRO ANUAL DE CARROS ANTIGOS SÁBADO E DOMINGO
O gramado do Boulevard do Centro Cultural recebe neste fim de semana mais uma edição do Encontro Anual de Carros Antigos. O evento conta com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e vai acontecer das 14h às 22h, no sábado, e das 9h às 18h, no domingo. A entrada é gratuita.
No sábado (25), a programação inclui uma carreata pelas ruas de Jaguariúna, às 17h, que terá saída e chegada no Centro Cultural. Logo em seguida, às 19h, o público poderá curtir o show sertanejo da banda Made in Roça.
No domingo (26), a exposição terá início às 8h e contará com apresentação da Orquestra Violeiros do Jaguary, às 9h, e o show da banda GoupUp, às 12h.
Também haverá praça de alimentação, espaço kids, feira de artesanato e o tradicional mercado de pulgas, que reúne peças automotivas, relíquias e artigos de época.
SERVIÇO:
Encontro Anual de Carros Antigos – Jaguariúna
Data: 25 e 26/10 (sábado e domingo)
Horário: sábado, das 14h às 22h e domingo, das 9h às 18h
Local: Centro Cultural de Jaguariúna
Foto: arquivo