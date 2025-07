Brasil conquista título inédito no Miss Supranational com Eduarda Braum — e a campeã mundial passará por Campinas nos dias 22 e 23 de julho

O Brasil acaba de alcançar um feito inédito no universo dos concursos de beleza: a capixaba Eduarda Braum, de 24 anos, foi coroada Miss Supranational 2025, na última sexta-feira (27), em Nowy Sącz, na Polônia. Esta é a primeira vez na história que uma brasileira vence esse que é um dos cinco maiores concursos de beleza do planeta, realizado desde 2009.

Natural de Afonso Cláudio (ES), Eduarda encantou o júri após três semanas intensas de disputas com candidatas de mais de 60 países, incluindo desfiles, entrevistas, provas de engajamento social e desafios digitais. Sua coroação foi transmitida ao vivo e celebrada com festa popular em sua cidade natal.

“É um sentimento de dever cumprido. A primeira coroa do Miss Supranational para o Brasil chegou — e é um orgulho imenso representar nosso país”, declarou a miss, emocionada.

Filha de agricultores, criada na zona rural e formada em Letras e Pedagogia, Eduarda é modelo, apresentadora, educadora e idealizadora do projeto social Protagonistas do Amanhã, que percorre escolas públicas levando autoestima, cidadania e inspiração para jovens.

Sua preparação foi conduzida pelo CNB – Concurso Nacional de Beleza, responsável pelas principais franquias internacionais no Brasil. A agenda oficial de retorno ao país está sendo coordenada pela CNB São Paulo, sob a liderança do produtor campineiro André Cruz, responsável pela programação da Miss no Brasil, incluindo recepções, homenagens e compromissos institucionais.

Campinas no roteiro da rainha da beleza mundial

Nos dias 22 e 23 de julho, Eduarda Braum estará em Campinas (SP), onde participa de compromissos oficiais, incluindo um elegante jantar de gala na noite do dia 22, com a presença de autoridades, convidados especiais e do presidente internacional do concurso, Gerhard von Lipinski, que vem ao Brasil especialmente para acompanhá-la.

Durante sua estadia, a Miss será recebida pelo governador Tarcísio de Freitas, visitará instituições sociais, gravará programas de TV e rádio, fará sessões de fotos oficiais e será homenageada por autoridades.

“Mais do que um concurso de beleza, o Miss Supranational é uma plataforma de impacto social. Eduarda representa uma geração de jovens que alia beleza, educação e propósito”, afirma André Cruz, coordenador do CNB São Paulo.

Criado em 2009, o Miss Supranational é hoje um dos cinco maiores concursos de beleza do mundo, ao lado de Miss Universo, Miss Mundo, Miss International e Miss Grand International. Com sede fixa na Polônia, o evento cresce em prestígio a cada ano sob a presidência de Gerhard von Lipinski.

Com essa conquista, o Brasil reafirma sua posição de destaque no cenário mundial da beleza — não apenas pelo carisma de suas representantes, mas também pelo poder transformador de suas histórias.