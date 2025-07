Bruno, de Artur Nogueira, representa a cidade no Bake Off Brasil e fala sobre sonhos, desafios e o amor pela confeitaria

Confeiteiro amador compartilha sua trajetória marcada por afeto familiar, dedicação e paixão pela arte dos doces

Bruno, morador de Artur Nogueira (SP), está entre os participantes da nova temporada do Bake Off Brasil – Mão na Massa, um dos realities gastronômicos mais populares da televisão brasileira. O programa estreia no dia 9 de agosto, às 20h45, no SBT. Com uma trajetória marcada por carinho, superação e amor à confeitaria, ele representa não apenas seu talento, mas também a força dos sonhos que nascem nas cozinhas de casa.

Sua paixão pela confeitaria teve início ainda na infância, ao lado da avó, com quem aprendeu a preparar bolos e pães. “Com o tempo, a confeitaria virou um espaço meu — de expressão, criatividade e conexão com as minhas raízes”, conta Bruno. Apesar de ser essencialmente autodidata, ele buscou aperfeiçoamento com cursos básicos voltados a massas e técnicas simples, sempre impulsionado pela curiosidade e pelo prazer de aprender.

Entre suas inspirações, está a própria avó e confeiteiros que unem emoção e sabor em suas criações. E foi justamente com um simples bolo de cenoura com cobertura de chocolate que sua jornada começou de fato, marcando o início de uma trajetória cheia de significado.

A oportunidade de participar do Bake Off surgiu após Bruno tomar coragem e se inscrever no programa. “Fui passando pelas etapas e, pra minha surpresa, a Nadja apareceu em uma videochamada dizendo que eu tinha sido selecionado. Foi surreal!”, relembra. Receber o avental com seu nome dentro da famosa tenda foi, segundo ele, o momento mais emocionante até agora.

Além da emoção, a experiência tem sido desafiadora: “O maior desafio tem sido controlar a ansiedade. A pressão do tempo e o nível técnico das provas exigem muito foco e equilíbrio emocional.” A convivência com os demais participantes e jurados, no entanto, tem sido enriquecedora. “É uma troca muito rica. Cada um tem uma bagagem diferente e isso nos inspira.”

Atualmente, Bruno trabalha como coordenador financeiro em uma empresa do setor agrícola, mas a confeitaria sempre esteve presente em sua vida como uma paixão constante. A experiência no Bake Off tem ampliado seus horizontes. “Tem me feito refletir bastante sobre o futuro e novas possibilidades. Penso em seguir me especializando e, no futuro, quem sabe abrir um ateliê ou compartilhar meu trabalho em cursos e redes sociais.”

Seu maior sonho é simples, mas poderoso: “Tocar as pessoas através dos meus doces. Que cada criação leve emoção, memória e afeto.” Entre seus preferidos, está o brigadeiro, mas é nos bolos com camadas bem estruturadas e recheios cremosos que mais gosta de colocar a mão na massa.

A repercussão em Artur Nogueira tem sido positiva. Bruno conta que tem recebido muito carinho nas redes sociais e sente orgulho em representar sua cidade. “É muito gratificante sentir esse apoio.”

E para quem sonha em seguir na confeitaria ou viver a experiência de um reality como o Bake Off Brasil, ele deixa um recado:

“Não deixe o medo te paralisar. Acredite no que você faz, valorize sua história e vá em frente. Quando a gente coloca amor no que faz, as oportunidades aparecem. E quando aparecerem… esteja pronto para agarrar com força e coração.”