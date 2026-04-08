Câmara de Holambra participa da entrega do Plano Municipal da Primeira Infância

Documento terá validade de 10 anos e orientará ações voltadas ao desenvolvimento integral das crianças no município

A Câmara Municipal de Holambra participou, na noite desta terça-feira, 7 de abril, da cerimônia de entrega do Plano Municipal da Primeira Infância, realizada no Espaço Terra Viva.

A iniciativa tem como objetivo promover o desenvolvimento integral das crianças nos primeiros anos de vida, garantindo direitos e fortalecendo políticas públicas voltadas à infância no município.

O plano é resultado de um trabalho conjunto que envolveu a Prefeitura, a Câmara Municipal e uma comissão formada por professores e profissionais da Educação, evidenciando o compromisso coletivo com o futuro das novas gerações.

Estiveram presentes o prefeito Fernando Capato, o vice-prefeito Miguel Esperança, o diretor de Educação Henrique, além do presidente da Câmara, Cido Urso, e da vereadora Jô da Farmácia, representando o Poder Legislativo.

Durante a cerimônia, também foi realizada uma homenagem à comissão responsável pela elaboração do plano, em reconhecimento ao empenho e dedicação dos envolvidos.

O documento, que terá validade de 10 anos, foi apresentado oficialmente ao público e servirá como diretriz para a implementação de políticas públicas voltadas à primeira infância em Holambra.

O presidente da Câmara, Cido Urso, destacou a importância da participação do Legislativo na construção do plano.

“A Câmara Municipal tem um papel fundamental nesse processo, contribuindo com diálogo, apoio e fiscalização para que ações como essa saiam do papel e se tornem realidade. Investir na primeira infância é investir no futuro da nossa cidade”, afirmou.

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