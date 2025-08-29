Câmara de Santo Antônio de Posse conclui CEI sobre contratos com a empresa Prime

Relatório aponta superfaturamento de até 300% e falhas de gestão em contratos da Prefeitura com empresa terceirizada

A Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse concluiu os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito (CEI) nº 01/2025, instaurada para investigar possíveis irregularidades em contratos firmados entre a Prefeitura e a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda nos exercícios de 2022 a 2025.

Principais apontamentos da investigação

A CEI identificou superfaturamento em consertos e aquisição de pneus, com valores até 300% acima dos preços de mercado.

Houve ainda a constatação de que a Prefeitura pagou mais de R$ 6,2 milhões à empresa Prime em apenas três anos, sendo que parte significativa desse valor (cerca de 30% a 40%) ficou com a empresa apenas como intermediária, sem melhoria efetiva na frota municipal.

Segundo o relatório, com os recursos pagos seria possível renovar a frota municipal, já que muitos veículos continuam sucateados e fora de operação.

Também foram verificadas falhas de controle na execução contratual, ausência de concorrência real entre fornecedores e possível favorecimento de empresas prestadoras de serviços.

Em relação ao abastecimento de combustíveis, a comissão não encontrou indícios de fraude ou superfaturamento.

Conclusão e encaminhamentos

O relatório final concluiu que a responsabilidade pelas irregularidades recai sobre o Chefe do Poder Executivo, por não adotar medidas necessárias ao cumprimento da legislação e à boa aplicação dos recursos públicos.

Diante disso, a CEI deliberou encaminhar o relatório e a documentação:

– Ao Ministério Público Estadual, para adoção de medidas legais cabíveis;

– Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e ao Ministério Público junto ao TCE-SP, para análise e providências;

– À Prefeitura Municipal e ao Controle Interno do Município, para conhecimento e medidas administrativas pertinentes.

A Comissão foi composta pelos vereadores Marcilio Teixeira de Souza (Presidente), Maria Aparecida Gagliardi (Relatora) e Raimundo Sergio Rosa (Membro).