Câmara de Santo Antônio de Posse realiza posse de novos vereadores na segunda-feira

João Félix e Guinho assumirão os cargos após retotalização dos votos proporcionais alterar a composição do Legislativo municipal

A Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse realizará, na segunda-feira, 3 de agosto, a cerimônia de posse dos vereadores João Félix e Guinho. A solenidade está marcada para as 9h, no plenário do Legislativo municipal.

A posse ocorre após a retotalização dos votos proporcionais realizada pela Justiça Eleitoral em 30 de julho de 2026. O novo processamento alterou o resultado das eleições e, consequentemente, a composição da Câmara Municipal.

Conforme a decisão judicial recebida pelo Legislativo, João Félix da Costa e Alfredo Aparecido de Souza foram considerados diplomados desde 30 de julho, juntamente com os respectivos suplentes do Partido Social Democrático.

A decisão também determinou a atualização da situação jurídica e do resultado da totalização no Sistema de Candidaturas para todos os candidatos eleitos e suplentes afetados pela mudança.

Devido à indisponibilidade temporária do sistema de emissão de diplomas da Justiça Eleitoral, os documentos deverão ser expedidos assim que o serviço for restabelecido. Até lá, a decisão judicial reconhece oficialmente a diplomação dos candidatos.

A Justiça Eleitoral ainda determinou o envio de ofício à Presidência da Câmara Municipal, acompanhado do relatório da retotalização, para que fossem adotadas as providências constitucionais e regimentais necessárias.

Segundo o convite divulgado pela Câmara, a solenidade será aberta ao público e representa a formalização da nova composição do Legislativo de Santo Antônio de Posse.

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