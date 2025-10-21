Câmara Municipal de Artur Nogueira aprova Projeto de Lei que autoriza repasse de recursos para APAE e AIDAN

Emenda parlamentar foi destinada pelo Deputado Carlos Sampaio, a pedido do vereador Zé Pedro Paes.

A Câmara de Artur Nogueira aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei 045/2025, que autoriza a Prefeitura a repassar o valor de R$ 100 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Artur Nogueira (APAE) e R$ 100 mil para Assistência aos Idosos Desamparados de Artur Nogueira (AIDAN). O recurso é oriundo de uma emenda parlamentar enviada pelo Deputado federal Carlos Sampaio (PSD), a pedido do vereador Zé Pedro Paes (PSD).

No mesmo projeto, também foi aprovado o repasse de R$ 200 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Artur Nogueira (APAE), por meio da emenda de custeio do Deputado federal Márcio Alvino (PL).

De acordo com o documento enviado pelo Poder Executivo, os recursos serão utilizados para o custeio dos serviços realizados e na promoção das atividades e ações em beneficio dos assistidos das respectivas entidades sociais.

O parlamentar nogueirense enalteceu a conquista desses recursos para as entidades do munícipio. “Gostaria de agradecer o Deputado Carlos Sampaio pelo apoio e confiança no envio de 200 mil reais para as entidades de Artur Nogueira. Sabemos do excelente trabalho prestado pela APAE e AIDAN, que cumprem um papel imprescindível no cuidado e zelo com os assistidos. Em muitas ocasiões, os recursos próprios não são suficientes para suprir a manutenção das atividades, o qual carece de novos investimentos. Como representante da população na Câmara Municipal, sempre me coloquei na linha de frente para lutar por melhorias em prol das entidades sociais e principalmente no intermédio de novos recursos oriundos dos Deputados federais e estaduais”, afirmou Zé Pedro Paes.