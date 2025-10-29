Câmara Municipal de Artur Nogueira realiza audiência pública para discutir o orçamento de 2026

Encontro acontece no dia 04 de novembro às 17h45min no plenário do Poder Legislativo

A Câmara Municipal de Artur Nogueira realiza na próxima terça-feira, 04 de novembro, a partir das 17h45min, audiência pública para apresentação do Projeto de Lei 042/2025, que estima receita e fixa a despesa do munícipio para o exercício de 2026.

O encontro tem como objetivo garantir transparência e incentivar a participação popular, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). A audiência é aberta a todos os nogueirenses interessados em acompanhar e contribuir com as decisões sobre o futuro da cidade.

A reunião acontecerá no plenário do Poder Legislativo e contará com a participação de todos os Vereadores.