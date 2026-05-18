Câmara Municipal de Holambra abre inscrições para concurso público com salários de até R$ 7,4 mil

Processo seletivo oferece vagas para níveis médio e superior, além de cadastro reserva para diferentes cargos

A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra abriu inscrições para o Concurso Público 01/2026, destinado ao preenchimento de vagas do quadro permanente de servidores da Casa de Leis, além da formação de cadastro reserva.

O concurso será organizado pela banca AVANÇASP e oferece oportunidades para cargos de níveis médio e superior, com salários entre R$ 3.246,98 e R$ 7.430,61, além de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-refeição e auxílio-saúde.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet entre os dias 14 de maio e 15 de junho de 2026, por meio do site da banca organizadora.

Entre os cargos disponíveis estão Agente Legislativo de Recepção, Assistente de Comunicação, Contador e Técnico Legislativo.

As taxas de inscrição são de R$ 50,00 para cargos de ensino médio e R$ 70,00 para cargos de ensino superior.

A prova objetiva está prevista para o dia 19 de julho de 2026, em dois períodos, permitindo que candidatos possam concorrer a mais de um cargo, desde que os horários das provas não coincidam.

O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, possibilidade de solicitação de atendimento especial e critérios para isenção da taxa de inscrição.

Segundo a Câmara Municipal, todas as informações sobre requisitos dos cargos, conteúdo programático, cronograma e orientações para inscrição estão disponíveis no edital publicado pela banca AVANÇASP.

Os candidatos devem acompanhar as publicações oficiais para atualizações e demais comunicados relacionados ao concurso.

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