Camila Pudim realiza primeira palestra internacional e inspira creators na Casa Dablion, nos Estados Unidos

Empresaria e criadora de conteúdo participou do maior evento da comunidade brasileira em New England, compartilhando sua trajetória e os bastidores da construção de uma das maiores carreiras da creator economy brasileira

Camila Pudim acaba de alcançar mais um marco em sua trajetória. No último domingo (2), a influenciadora e empresária realizou sua primeira palestra internacional durante a Casa Dablion, maior evento da comunidade brasileira em New England, nos Estados Unidos, que reúne influenciadores, empresários e especialistas do mercado digital em uma imersão de conteúdo, networking e inovação.

Convidada como uma das palestrantes da programação, Camila compartilhou sua trajetória profissional, desde os primeiros passos na criação de conteúdo até a consolidação como um dos maiores nomes da creator economy brasileira. Durante o encontro, ela falou sobre criatividade, autenticidade, estratégia, construção de marca e os desafios de transformar influência em um negócio de alcance global.

A participação marcou sua estreia em eventos internacionais como palestrante e foi recebida com entusiasmo pelo público, formado por criadores de conteúdo e empreendedores brasileiros que vivem nos Estados Unidos e buscam expandir sua atuação no mercado digital.

“Subir ao palco para a minha primeira palestra internacional foi um daqueles momentos que fazem a gente olhar para trás e perceber o quanto valeu a pena acreditar nos próprios sonhos. Poder compartilhar minha história com tantos brasileiros que também estão construindo suas trajetórias fora do país foi emocionante. Espero ter inspirado cada pessoa que estava ali a acreditar que, com autenticidade, dedicação e muito trabalho, é possível chegar cada vez mais longe”, afirma Camila Pudim.