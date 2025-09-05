Caminhada da APAE abre programação do Setembro Verde em Itapira

A tradicional Caminhada da APAE marcou, nesta sexta-feira (05), o início da programação do Setembro Verde em Itapira, mês dedicado à conscientização e à luta pela inclusão das pessoas com deficiência. O evento foi organizado pelo COMDEF (Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência), em parceria com a Prefeitura de Itapira, por meio da Secretaria de Promoção Social.

A atividade reuniu alunos, professores, familiares e apoiadores da causa, que percorreram os arredores da instituição em um momento de visibilidade e mobilização social. O objetivo foi chamar a atenção da comunidade para a importância do respeito, da acessibilidade e da valorização da diversidade humana.

A programação do Setembro Verde segue ao longo do mês com mais duas atividades abertas ao público. No dia 10 de setembro, às 19h, acontece a palestra com o neuropediatra Dr. Renato Sardinha Mantovani, na Casa da Cultura. Já o encerramento será realizado no dia 19 de setembro, às 13h30, na APAE.

Com ações educativas e de mobilização, a campanha busca fortalecer a luta pela inclusão, estimular o diálogo e ampliar a conscientização da sociedade sobre os direitos das pessoas com deficiência.