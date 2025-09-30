Caminhão carregado com matéria-prima para sabão tomba em rodovia de Amparo

Foto: Amparo Digital

Acidente na SP-352 deixou o motorista com ferimentos leves e interditou parcialmente a pista, que opera em sistema pare e siga

Um caminhão carregado com sebo, utilizado na fabricação de sabão, tombou na manhã desta terça-feira (30) na altura do km 137,5 da Rodovia Vereador Antônio Cazalini (SP-352), em Amparo. O acidente provocou a interdição parcial da pista, com o tráfego no sentido Itapira fluindo em sistema de pare e siga.

De acordo com a Prefeitura de Amparo, o Samu foi acionado para prestar atendimento a duas vítimas. Uma delas recusou socorro e a outra, o motorista do veículo, foi encaminhada à Santa Casa Anna Cintra com ferimentos leves.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), uma viatura da Unidade Básica de Atendimento foi enviada para prestar apoio no local.

Em nota, a Química Amparo (Ypê) informou que o caminhão pertence a uma empresa prestadora de serviços e que está em contato com os responsáveis pelo veículo.

A Prefeitura destacou que foi aberto um protocolo de contenção e avaliação de risco ambiental, e que a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi acionada para acompanhar os desdobramentos do caso.