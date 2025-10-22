Campanha histórica leva Holambra ao pódio dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista

Holambra conquistou no último fim de semana, dias 18 e 19 de outubro, em Pedreira, o terceiro lugar na classificação geral dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista, a melhor colocação da cidade em nove edições do torneio. A campanha de destaque contou com o vice-campeonato no vôlei masculino, no futsal sub-14 e no futebol sub-13, além do terceiro lugar no vôlei feminino, no futebol sub-15 e no basquete masculino. Holambra ficou ainda em quarto lugar no futsal feminino sub-17 e em quinto no futsal sub-12.

Além da Cidade das Flores, também participaram da competição as cidades de Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Lindóia, Águas de Lindóia, Monte Alegre do Sul, Serra Negra e Socorro. O torneio contou com 5 etapas e teve início em Jaguariúna, em maio. Holambra sediou a segunda etapa e as semifinais.

“Essa conquista representa o esforço dos nossos atletas, a dedicação de nossos profissionais e o apoio das famílias. O esporte tem crescido muito em Holambra e esse terceiro lugar geral mostra que estamos no caminho certo”, afirmou o diretor municipal de Esportes, Pedro Paoliello.

O prefeito Fernando Capato celebrou a conquista e destacou a importância do esporte na formação dos jovens. “Ver nossos atletas levando o nome de Holambra a um pódio histórico é motivo de muita alegria. Esse resultado reforça nossa política de valorização do esporte, que transforma vidas e fortalece nossa comunidade”, disse.