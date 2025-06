Campeonato de Futebol Adulto de 2025: Resultados e Destaques do Último Final de Semana

Imagem Ilustrativa

Jogos movimentaram Santo Antônio de Posse e mostraram equilíbrio na briga pela artilharia

A primeira fase do Campeonato de Futebol Adulto de 2025 de Santo Antônio de Posse agitou o último final de semana com jogos cheios de emoção e gols.

No sábado (7), o time União Posense F.C. foi um dos destaques ao vencer o Explosão por 7 a 1, proporcionando um verdadeiro show para os torcedores presentes. No segundo jogo do dia, o Alagoas superou o CSKA por 2 a 0.

Já no domingo (8), a partida entre 100 Limites e Atlético Possense terminou empatada em 3 a 3, garantindo emoção do início ao fim. O Fazendinha, por sua vez, venceu o São Judas por 2 a 1 em um jogo bastante disputado.

A próxima rodada promete ainda mais emoção! No sábado (14), às 13h30, Canarinhão enfrenta o Fazendinha, e às 15h15, o Rincão mede forças contra o Figueirense. No domingo (15), o Alagoas joga contra o Explosão às 8h, seguido por Atlético Possense x Paulista, às 9h45.

A briga pela artilharia segue intensa. Rodrigo (Rincão) lidera com 6 gols. Na vice-liderança, com 5 gols cada, estão Mário (Paulista), Negão (Paulista), Gabriel (Real Aliança), Secco (Atlético Possense), Caio (U.P.F.C.) e Felipe (U.P.F.C.). A disputa está acirrada e qualquer placar pode alterar a classificação para o segundo lugar, deixando o campeonato ainda mais emocionante!