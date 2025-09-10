Campeonato de Futebol Amador de Pedreira – Ano II – 2025 tem sequência com jogos no Estádio Municipal, Jardim Triunfo e Jardim Andrade

A Secretaria de Esportes e Lazer está promovendo o tradicional Campeonato Municipal de Futebol Amador de Pedreira – Ano II – 2025, realizado através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte que permite que empresas e indivíduos apoiem projetos esportivos no Estado de São Paulo, oferecendo benefícios fiscais e promovendo o desenvolvimento do esporte em todo o Estado de São Paulo.

“Nesta edição estamos contando com o patrocínio da Jaguar Plásticos e a Malhe Compressores do Brasil, que estão proporcionando a entrega de uniformes para todos os times, contratação de equipe de arbitragem e premiação no final do Campeonato de 2025”, informa o Secretário de Esportes e Lazer, Emerson de Godoy.

As partidas da 1ª Divisão – Taça de Ouro, estão sendo disputadas no Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini, já os jogos da 2ª Divisão – Taça de Prata, estão acontecendo nos campos do Jardim Andrade e Jardim Triunfo.

Pela 1ª Divisão, com jogos no Estádio Municipal, no sábado, 13 de setembro, às 13h45 – Kobayashi x Triunfo Futebol Clube; 15h45 – Sociedade Triunfo x Parentes. No domingo, dia 14, às 8h15 – Triunfo Junior x Jardim Andrade; 9h45 – Jardim Marajoara x Esporte Clube Santa Sofia.

Na 2ª Divisão, serão disputados os jogos da 4ª Rodada, sendo, no sábado, 13 de setembro, no Campo do Jardim Andrade, às 13h45 – União Marajoara x Futebol e Churrasco; 15h45 – Santa Cruz x União Entre Amigos. No Campo do Jardim Triunfo, também no sábado, às 13h45 – Mata Grama x Atlético Marajoara; 15h45 – Pedrock City x Independente. No domingo, dia 14, no Campo do Jardim Andrade, às 9 horas – Dínamo x Maranhense. No Campo do Jardim Triunfo, às 8h15 – Clube Recreativo Vale Verde x Atlético Kobayashi; 9h45 – Esporte Clube Santa Sofia (Base) x Guerreiros da Fé.