Campeonato Metropolitano de Futebol Amador Feminino terá início neste fim de semana

Vinte equipes, formadas por jogadoras nascidas até 2012, estão inscritas na competição que prioriza a inclusão e o fortalecimento das mulheres no esporte

A rodada de abertura do Campeonato Metropolitano de Futebol Amador Feminino está programada para domingo, dia 17 de agosto, em três espaços públicos de Campinas. A competição promove a inclusão e o fortalecimento da participação feminina das mulheres. A disputa será entre 20 equipes, concentradas em dois grupos de 10, na fase de classificação. Depois, as equipes entrarão na fase eliminatória até a decisão, prevista para o dia 16 de novembro, na Praça de Esportes Argemiro Roque, no São Bernardo.

A realização do Campeonato Metropolitano de Futebol Amador Feminino é da Liga Campineira de Futebol Amador com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que confeccionou o regulamento, a tabela de jogos e a distribuição dos jogos nas praças de esportes do município. As despesas com arbitragem e premiação ficaram com a Liga.

Regulamento

O formato do campeonato foi elaborado de acordo com as sugestões dadas pelos representantes das agremiações inscritas. Os 20 times vão compor dois grupos, jogando dentro do próprio grupo, em turno único. A fase classificatória terá um total de nove rodadas.

As 16 melhores campanhas vão disputar a fase eliminatória, em confrontos envolvendo o 1º colocado do grupo A contra o 8º colocado do grupo B; o 2º colocado do grupo A diante do 7º colocado do grupo B, e assim sucessivamente. As quartas de final serão por meio de ranqueamento e na sequência, as semifinais e a final.

Cada equipe que disputa o campeonato pode inscrever até 30 atletas com idade a partir de 13 anos. A meta é expandir cada vez mais a participação das mulheres no esporte e valorizar a inclusão, ampliando espaço também para equipes de cidades da região. Nesta edição, o torneio sediado em Campinas terá representantes de Jundiaí, Artur Nogueira, Paulínia, Bragança Paulista e Americana.

A rodada

Serão nove partidas disputadas neste final de semana: uma em Paulínia, no sábado (16) e oito em Campinas no domingo (17). Os locais e os jogos da 1ª rodada são os seguintes:

Sábado – 16/8

Praça Waldemar Perissinotto – Jardim Ibirapuera

Horário 14h00 – Vamp x Associação Meninas Parque FC

Domingo – 17/8

Praça Argemiro Roque (São Bernardo)

Rua João Batista Morato da Canto, s/nº, São Bernardo

Horário 8h20 – Futebol Feminino Campinas x SC Azulão

Horário 10h – Independiente FC x Barcelona

Horário 11h30 – Lions Athletic Club x Parque Brasília

Praça de Esportes Primavera (Costa e Silva)

Rua dos Aimorés, 361, Vila Costa e Silva

Horário 8h20 – Futebol com Alegria x Jardim Bandeira II

Horário 10h – Damas da Bola FC x São José

Horário 11h30 – FC Formigão x Real Campinas

Praça de Esportes Santa Mônica

Rua Reynaldo Bollinger, 795 – Jardim Santa Mônica

Horário 8h20 – Vila Esperança x Meninas do café

Horário 10h – Atlhetico Unidos x Projeto Vista Alegre