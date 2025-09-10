Campeonato Municipal de Futebol de Salão Amador 2025 tem jogos disputados no Santa Sofia e Clube Náutico

A Secretaria de Esportes e Lazer de Pedreira está promovendo o Campeonato Municipal de Futebol de Salão Amador 2025, contando com a participação de 7 equipes na 1ª Divisão e 23 equipes na 2ª divisão.

Os jogos da 1ª Divisão estão sendo disputados no Ginásio de Esportes Dario Zanini “Vermelhão” do Santa Sofia, sempre às segundas-feiras, e os da 2ª Divisão na Quadra de Esportes do Clube Náutico Joaquim Carlos, nas noites de terça e quinta feiras.

“As rodadas dos dias 17 e 24 de setembro, e do dia 1º de outubro, serão disputadas na Quadra de Esportes Waldemar Grolla, no Jardim Santa Clara, sempre a partir das 19 horas”, informa o Secretário de Esportes e Lazer Emerson de Godoy.

A 7ª Rodada da Taça de Ouro será disputada na segunda-feira, 22 de setembro, no Ginásio de Esportes Dario Zanini “Vermelhão” do Santa Sofia, com os seguintes jogos: 19 horas – Boleiros Futebol Clube x Hardes; 20 horas – Esporte Clube Santa Sofia x Santa Cruz/Náutico; 21 horas – West Ham x Jardim Andrade/Império.

A Taça de Prata terá jogos da 4ª Rodada, na Quadra de Esportes do Clube Náutico Joaquim Carlos, na terça-feira, 23 de setembro, às 19 horas – Conexão Futsal x Esporte Clube Santa Sofia Junior; 20 horas – É o Bicho x River Plate. Na quarta-feira, 24 de setembro, às 19 horas – Pumas Futsal x Leão Dourado; 20 horas – Olímpia Santa Clara x Náutico Junior; 21 horas – Plasnew Futsal x Gênesis Futsal. Na quinta-feira, 25 de setembro, na Quadra de Esportes do Clube Náutico, às 19 horas – Grêmio Chopp Veteranos x 14 de Julho/LB2; 20 horas – Esporte Pedreira x Villa Real.