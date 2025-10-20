Campeonato Superveteranos tem novos líderes após a 4ª rodada

Independente e Máfia assumem a ponta da tabela com vitória e aproveitam tropeço do Cruzeiro do Sul

A quarta rodada do Campeonato Municipal de Futebol Superveteranos 2025 movimentou os campos de Jaguariúna neste domingo, 19, e trouxe mudanças importantes na tabela de classificação. Com a derrota do Cruzeiro do Sul, a competição passou a contar com novos líderes: Independente, Máfia e Unidos do Floripa, todos com sete pontos.

Os confrontos da rodada foram equilibrados e recheados de gols. No Campo do Azulão, o Máfia venceu o Guerreiros Unidos por 4 a 3, enquanto o Unidos do Floripa superou o Engra por 2 a 1. Já no Campo Américo Antonietti, o destaque foi a goleada do Independente sobre o Cruzeiro do Sul por 5 a 1, resultado que derrubou o então líder para a quarta posição.

Classificação atual:

1º – Independente – 7 pontos

2º – Máfia – 7 pontos

3º – Unidos do Floripa – 7 pontos

4º – Cruzeiro do Sul – 5 pontos

5º – Engra – 4 pontos

6º – Guerreiros Unidos – 3 pontos

7º – Cruzeiro Veterano – 0 ponto

A competição é promovida pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna e segue com jogos decisivos nas próximas rodadas, mantendo o alto nível e a tradição do futebol entre veteranos da cidade.

Foto: Diego Monarin