Campinas Innovation Week 2026 é lançado oficialmente durante a Feira do Empreendedor em São Paulo

Evento reafirma protagonismo de Campinas no ecossistema nacional de inovação e tecnologia

O Campinas Innovation Week (CIW) 2026 foi lançado oficialmente nesta quarta-feira, 15 de outubro, durante a Feira do Empreendedor 2025 do Sebrae-SP, em São Paulo. O anúncio ocorreu no estande de Campinas e marcou o início da contagem regressiva para a 3ª edição do evento, que será realizada entre os dias 15 e 19 de junho de 2026.

O lançamento contou com a presença do prefeito de Campinas, Dário Saadi, da presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), Nina Bertelli, e da vice-presidente da entidade e secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, além de autoridades, representantes de entidades empresariais e instituições de pesquisa.

“O Campinas Innovation Week reafirma o protagonismo da cidade no cenário nacional da inovação e do empreendedorismo. É um evento que impulsiona o desenvolvimento tecnológico e estimula novas conexões e oportunidades de negócios”, destacou Nina Bertelli, presidente da ACIC.

Realizado pela Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, com execução da ACIC, o CIW se consolida como uma das principais iniciativas de inovação e empreendedorismo do país, reunindo empresas, universidades, startups e instituições públicas em torno da inovação e do desenvolvimento tecnológico

A edição anterior reuniu mais de 20 mil participantes, entre empresários, pesquisadores, estudantes e lideranças públicas, promovendo conexões que fortaleceram o ecossistema regional de inovação.

“O sucesso do CIW está justamente em reunir empresas, universidades, startups e instituições públicas em torno de soluções que impulsionam o futuro de Campinas. Felizmente nós podemos dizer que o evento cada vez mais se consolida como um dos mais importantes do país”, afirmou Adriana Flosi.

Sobre a Feira do Empreendedor 2025

Com o tema “Inteligência Empreendedora”, a 14ª edição da Feira do Empreendedor do Sebrae-SP ocupa mais de 50 mil m² no São Paulo Expo, com sete eixos temáticos voltados a diferentes perfis de visitantes abertos ao público até dia 18/10, com entrada franca.

O estande de Campinas, mantido em parceria entre a Prefeitura e a ACIC, apresenta as principais ações municipais voltadas ao empreendedorismo e à inovação, como a Lei do Retrofit, a isenção de taxas para aprovação de projetos e construção civil, e o programa Nosso Centro, entre outros.